Das Verfahren um den früheren Box-Profi Tom Schwarz vor dem Amtsgericht in Burg (Sachsen-Anhalt) ist vorläufig eingestellt worden. Der 26-Jährige, der seiner Ex-Freundin mit einem Faustschlag den Unterkiefer dreifach gebrochen hatte, kommt mit einer Geldstrafe davon. Er muss bis Ende des Jahres 2.500 Euro an die Staatskasse überweisen. Sobald das Geld eingegangen ist, gilt das Verfahren als beendet.

Zu Beginn des Prozesses schilderte Opfer Tessa S. die Geschehnisse, die sich am 31. Mai 2020 in einer Pizzaeria abspielt haben sollen. Ausgangspunkt der Handgreiflichkeiten seien Streitigkeiten mit der Mutter der jetzigen Frau von Tom Schwarz gewesen sein. Diese hätten sich hochgeschaukelt. Schwarz habe sie schließlich geschubst. Sie sei gestürzt und ihm anschließend nachgelaufen. Danach habe sie einen Schlag abbekommen. Sie habe gespürt, dass "alle Zähne weg sind. Mir fehlen ein paar Sekunden".

Staatsanwaltschaft und Richter sahen es als erwiesen an, dass es sich nicht um gefährliche Körperverletzung handle, da nicht deutlich geklärt werden konnte, ob Tessa S. nach dem Schlag tatsächlich bewusstlos war. Laut Richter Leopold hätte Schwarz den Schlag als Profiboxer aber anders dosieren müssen, allerdings habe sich auch das Opfer am dem Abend "nicht mit Ruhm bekleckert", so der Richter.



Schwarz sei durch sein Berufsverbot bei SES schon kaltgestellt. Er sehe es nicht, den Angeklagten schlechter zu behandeln, nur weil er Profiboxer sei. Ein Fehlverhalten sehe er auch beim Opfer. Tessa S. soll Zeugenaussagen zufolge alkoholisiert gewesen sein und habe Schwarz an dem Abend in der Gaststätte immer wieder bedrängt. Vor dem Faustschlag soll sie Schwarz selbst attackiert haben.