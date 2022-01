Der 29-jährige Kabayel, der im Juni letzten Jahres einen Sieg mit Nebengeräuschen gegen Kevin Johnson einfahren konnte, war bereits von 2017 bis 2019 Europameister. Seine 21 Profikämpfe hat der gebürtige Leverkusener allesamt gewonnen. "Es ist schon hart und nervenaufreibend, dass man sich immer wieder in der 'Warteposition' befindet und zudem immer wieder Verschiebungen in der Vorbereitung akzeptieren muss. Aber, ich will den großen Kampf mit Marco Huck vor möglichst vielen Box-Fans und den großen Rahmen dafür", so Kabayel.