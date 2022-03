Boxen Schwergewichtler Kadiru besiegt unbequemen Tschechen Fajk

Schwergewichts-Hoffnung Peter Kadiru hat auch seinen 13. Profikampf gewonnen. Im tschechischen Brno setzte sich der Hamburger am Samstagabend (05.03.2022) gegen den Tschechen Lukas Fajk nach Punkten durch. In dem auf sechs Runden angesetzten Duell votierten die drei Punktrichter 2:1 für Kadiru. Damit hatte Kadiru erstmals ein seiner Profi-Karriere ein Richter-Urteil gegen sich.

Das Urteil fiel übertrieben positiv für Fajk aus. Kadiru war klar Chef im Ring und gab maximal zwei Runden ab. Doch Kadiru dominierte das Duell gegen den Tschechen, der nach seiner Amateur- und MMA-Karriere erst seinen dritten Profi-Kampf boxte, längst nicht so wie erhofft. Junioren-Weltmeister Kadiru nahm sich immer wieder Auszeiten, setzte zu selten energisch nach und hatte so seine Probleme mit dem unorthodox kämpfenden Tschechen. In der fünften und sechsten Runde kam der 25-jährige unbequem boxende Fajk sogar mit Einzelhänden durch – gefährlich konnte der Tscheche dem 24-Jährigen Deutschen aber nicht werden.