Boxen Schwergewichts-Hoffnung Kadiru am Samstag in Tschechien gefordert

Schwergewichtler Peter Kadiru steigt am Samstag (05.03.2022) im tschechischen Brno in den Ring. Der 24-Jährige tritt in seinem 13 Profikampf gegen den Tschechen Lukas Fajk an. Kadiru und Fajk sind ungeschlagen, während der Hamburger aber bereits zwölf Siege feierte, stand der 25-jährige Fajk in nur zwei Kämpfen im Ring. Kadiru kämpfte zuletzt im Oktober, besiegte damals Boris Estenfelder einstimmig nach Punkten.