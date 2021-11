Boxen | Magdeburg Fress und Eifert die Hauptkämpfer für letzte große Box-Gala des Jahres

In knapp drei Wochen steigt in Magdeburg der letzte große Kampfabend in diesem Jahr. Im "SpiO"-Talk blickte Promoter Ulf Steinforth voraus. Insgesamt sind neun Kämpfe mit "Team Deutschland"- Boxern, davon drei Neuzugänge, geplant. Bezüglich der Fights werde es laut Steinforth zeitnah noch Überraschungen geben.