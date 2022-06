Vorhang auf für die "nächste Generation" heißt es am 16. Juli in Magdeburg. Bei der SES-Boxgala werden junge Heißsporne, die die große Boxwelt erobern wollen, im Ring stehen. Wie der Veranstalter mitteilte, dürfen sich die Zuschauer auf zehn Kämpfe freuen. "Es wird ein Hauch von Las Vegas. Wir wollen die Fans begeistern", sagte Promotor Ulf Steinforth am Donnerstag bei der Pressekonferenz.

Im Blickpunkt stehen die beiden Top-Talente im Halbschwergewicht Michael Eifert (11 Kämpfe/10 Siege) und Tom Dzemski (19 Kämpfe/18 Siege). Nachdem der 23-jährige Eifert bei den Junioren alles gewonnen hat, geht es jetzt um den ersten internationalen Gürtel im Männerbereich. Der Bautzener wird gegen den italienischen Meister Adriano Sperandio um den vakanten Internationalen Continental-Titel kämpfen. Der Hauptunterschied zu seinen bisherigen Kämpfen: Sperandio ist 34, erfahren und deutlich größer als sein Kontrahent. "Für Michael ist es der nächste Schritt. Er ist sportlich schon so weit, aber ob er als Persönlichkeit schon reif für diesen Titel ist, wird man sehen. Es ist ein neues Level, was er erreichen will. Ich bin gespannt", so Steinforth.