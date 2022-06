Im ersten Kampf mit traf Super-Leichtgewichtler Tom Laske aus Halle auf Lokalmatador Jan Kafka, der bereits im Mai auf der Magdeburger Seebühne im Duell gegen Marlon Dzemski nach zwei Runden aufgeben musste. Laske war auch an diesem Abend der Boxer mit den besseren Händen. In der vierten und letzten Runde durchbrach der 20-jährige SES-Boxer immer häufiger die Doppeldeckung des Tschechen, worauf dessen Ecke das Handtuch warf. Für den bislang ungeschlagenen Laske war es der vierte Sieg im vierten Kampf und der der zweite vorzeitige Erfolg.

Auch Mittelgewichtler Robin Rehse musste nicht über die volle Distanz gehen (4 Runden). Der 19-jährige Ballenstedter setzte sich gegen den überforderten Slowaken Tomas Gaspar ebenfalls durch TKO in der 3. Runde durch. Rehse hatte zuvor klar dominiert und einige Leberhaken und Kopftreffer gesetzt. Trotz blutender Nase wollte Gaspar nicht aufgeben, doch der Ringrichter beendete schließlich das ungleiche Duell.

Im dritten Kampf siegte Weltergewichtler Marlon Dzemski gegen den in Tschechien lebenden Mongolen Bazargur Jugder klar mit 3:0 (39:37, 40:36, 40:36). Der jüngste Spross von Vater und Trainer Dirk Dzemski hatte lediglich in der zweiten Runde einige Probleme, als der Mongole immer wieder nach vorn marschierte und aus der Ringmitte agierte. Dzemski fing sich aber schnell wieder und verpasste in der vierten Runde nur knapp den Knockout.