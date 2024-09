Dzemski-Sohn Tom kehrt in seinem 24. Kampf an den Ort einer Niederlage zurück. In Chemnitz verlor er im April 2023 gegen den Franzosen Daniel Blenda Dos Santos. "Der letzte Kampf ist abgehakt. Es war ein toller Fight gegen einen starken Gegner, der jetzt Europameister geworden ist", so Dirk Dzemski. Auch Boxer Tom verspricht: "Ich freu mich. Ich bin aus dem letzten Kampf gestärkt hervorgegangen."