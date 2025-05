Der Magdeburger Boxstall hat in dieser Zeit mehr als 300 Titelkämpfe ausgerichtet und allein sechs Weltmeister, zehn Europameister und 26 Deutsche Meister ermittelt. Zahlen, die Steinforth mit Stolz erfüllen. "Wir sind ein großer Botschafter dieses Sports in Deutschland. 25 Jahre sind unglaublich. Das wird ein tolles Jubiläum", so der 57-Jährige.

Die Seebühne in Magdeburg war dabei ständiger Begleiter. So auch für Roman Fress, der dort allerdings seine bisher wohl schmerzhafteste Niederlage einstecken musste. Vor fast genau drei Jahren verlor der 31-jährige Cruisergewichtler gegen Armend Xhoxhaj seinen WBO-Intercontinental-Titel. "Das Ding muss wieder geholt werden. Ich bin besessen davon", sagte Fress mit einem Lächeln. Schließlich steht der große Traum nach wie vor aus: ein WM-Kampf.

Laut Steinforth hatte man sich in den vergangenen Monaten genau darum bereits bemüht. Die Anfragen wurden bisher aber abgeblockt. Mit dem WBO-Intercontinental-Gürtel könnte sich das ändern. Fress (derzeit die Nummer sechs der Welt) hat sich international bereits einen Namen gemacht, steht derzeit als einziger deutscher Boxer in allen vier Weltverbänden unter den Top 15. Steinforth: "Er scharrt mit den Hufen."

Auf der Seebühne muss nun zunächst Michael Seitz bezwungen werden. "Ein richtiger Brocken", meinte Ex-Weltmeister und Fress' Trainer Robert Stieglitz. Seitz äußerte sich naturgemäß selbstbewusst: "Wir haben Roman analysiert und einige Sachen einstudiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es rocken werde", sagte der Mann aus Kaiserslautern. Auch, wenn die Sympathien des Publikums natürlich auf Seiten des Lokalamatadoren liegen werden. So oder so soll es ein "atemberaubender" Kampf werden, verspricht Fress.

Zudem wird Super-Mittelgewichtler Artur Reis am Samstag im zweiten Hauptkampf des Abends in den Ring steigen. Gegen den Kroaten Mate Rudan geht es um den Europameistertitel der IBF. Den Continental-Gürtel der WBA trägt Reis bereits seit letztem Jahr. Nun will er seine Sammlung erweitern. "Leicht wird es nicht", weiß der 32-Jährige. Gegner Rudan hat eine beeindruckende Amateurkarriere hingelegt und bringt viel Erfahrung mit. "Aber ich bin in guter Form, bereit und hungrig", sagte Reis.