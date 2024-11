Beim offiziellen Wiegen zeigten sich beide über das erreichte Gewicht erfreut, geht es doch darum, so nah wie möglich an die erlaubte Obergrenze von 79,378 Kilogramm zu kommen, um mit mehr Gewicht härtere Punches verteilen zu können. Vorteil Hannig, der es offiziell auf 79,1 Kilogramm brachte und anschließend erfreut von der Waage stieg. "Mein Gewicht steht schon seit einer Woche fest", so der 38-Jährige im Interview mit SPORT IM OSTEN. "Denn der erste Kampf ist immer der gegen das Gewicht."