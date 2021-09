Krasniqi: "Jede Sekunde genossen"

Krasniqi hatte sich am 10. Oktober 2020 überraschend durch K.o. in der dritten Runde durchgesetzt und dem damaligen IBO-Champion und WBA-Interims-Weltmeister die Gürtel abgenommen. "Ich habe seitdem jede Sekunde als Weltmeister genossen. Es ist mein größter Erfolg. Es hat lange gedauert, aber ich habe nie aufgegeben und immer auf das Ziel hingearbeitet", sagte Krasniqi, der sich auch auf den zweiten Kampf in Magdeburg sehr freut. "Hier in Magdeburg habe ich sechs Jahre gelebt und trainiert und meine größte Geschichte geschrieben."

Bösel mit neuem Trainer

Dominic Bösel an der Seite seines neuen Trainers Georg Bramowski. Bildrechte: imago images/Ed Gar Geschichte schreiben will auch wieder Dominic Bösel, der es diesmal mit einem neuen Trainer versucht. Georg Bramowski soll aus dem Ex- wieder einen amtierenden Weltmeister machen. "Die Lage ist ernst, ich muss gewinnen und überzeugen", gab sich Bösel kämpferisch: "Der Gürtel war ein Jahr verlegt, dann kommt er zurück." Unter Bramowski habe er ein hartes Programm gefahren, sei nun fit für 15 Runden. "Ich habe eine andere Motivation gefunden, bin anders eingestellt." Der neue Coach ist sicher: Ich habe Videomaterial von beiden Boxern angeschaut. Ich bin fest überzeugt, dass es am 9. Oktober ein toller Kampf wird, der hoffentlich gut ausgeht."



Bis zu 5.000 Fans möglich

Insgesamt sind sechs Kämpfe geplant. So soll Peter Kadiru seinen Meistergürtel im Schwergewicht verteidigen. Auch Roman Fress wird in den Ring steigen. Nach aktuellem Stand dürfen am 9. Oktober 5.000 Zuschauer in die Getec-Arena. Alles vorbehaltlich des Inzidenz-Geschehens. Laut Promoter Ulf Steinfurth gingen in den ersten Stunden bereits 1.500 Tickets weg.