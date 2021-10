Für Herausforderer Dominic Bösel geht es im WM-Revanche-Kampf gegen Titelverteidiger Robin Krasniqi am Samstag (23.40 Uhr/ARD) um alles. Nach seiner mit dem Verlust des WM-Gürtels im Halbschwergewicht nach Version des Boxverbandes IBO verbundenen Niederlage am 10. Oktober vergangenen Jahres zählt für Bösel nur der Sieg.

"Vergeige ich es wieder, tauche ich auf der großen Box-Bühne nicht mehr auf", sagte der Magdeburger am Dienstag bei einer Pressekonferenz in seiner Heimatstadt. Er sei ohne Erkrankung oder Verletzung durch die Vorbereitung gekommen. "Es gibt keine Ausreden mehr", sagte Bösel.

Insgesamt sind sechs Kämpfe geplant. So soll Peter Kadiru seinen Meistergürtel im Schwergewicht verteidigen. Auch Roman Fress wird in den Ring steigen. Nach aktuellem Stand dürfen am 9. Oktober 5.000 Zuschauer in die Getec-Arena. Stand Dienstag gebe es nur noch Restkarten erklärte Promoter Ulf Steinforth.