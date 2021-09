Auch für den jungen CFC-Profi, der am 13. Januar 2002 im syrischen Kathania geboren wurde ist es eine absolute Ehre: "Ich bin sehr stolz darauf, das Trikot meines Landes tragen zu dürfen und freue mich über die Berufung in die Nationalmannschaft". Der Außenverteidiger lief in der aktuellen Saison zweimal für die Himmelblauen in der Regionalliga Nordost auf.