Hinter Aschti Osso liegen aufregende zehn Tage. Das 19-jähriges Talent vom Chemnitzer FC gehörte zum erlauchten Kreis der syrischen U23-Nationalmannschaft, die ein Trainingscamp in der jordanischen Hauptstadt Amman absolvierte. "Es war eine große Anerkennung für mich", sagte der junge CFC-Profi am Donnerstag (9. September) direkt nach seiner Rückkehr im "SpiO-Talk".

Glückselig erzählte der 2002 im syrischen Kathania geborene und in Deutschland aufgewachsene Osso von seinen Erlebnissen bei der keinesfalls gewöhnlichen syrischen U23-Auswahl. Viele Spieler sind im Ausland aufgewachsen, kamen unter anderem aus Ungarn, Schweden und Brasilien zum Lehrgang. "Wir waren ein variabler Haufen", erzählt Osso lachend. Trainer Raafat Muhammad sah viele Akteure zum ersten Mal, auch Osso. Der hatte keinerlei Anpassungsprobleme. Auch wenn er selbst kein Arabisch spricht – "auf dem Platz bracht man keine Sprache, da spielt man einfach nur Fußball."

Osso kam beim CFC in dieser Saison bislang auf zwei Kurzeinsätze in der Regionalliga.

Osso kam beim CFC in dieser Saison bislang auf zwei Kurzeinsätze in der Regionalliga.

Osso kam beim CFC in dieser Saison bislang auf zwei Kurzeinsätze in der Regionalliga. Bildrechte: imago images/HärtelPRESS

Mit dem Fußball in Syrien, gibt Osso zu, habe er sich bisher nicht intensiv beschäftigt. "Über die Liga wusste ich nicht Bescheid, ich habe ein bisschen die A-Nationalmannschaft und den Nachwuchs verfolgt." Die Nominierung kam auch einigermaßen überraschend. Scouts seien auf ihn aufmerksam geworden, erzählt der athletische Youngster, der vor dieser Saison einen Profivertrag beim CFC erhalten hatte. Osso war 2020 nach vielen Jahren im Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt zum CFC gewechselt.

In der Regionalliga blickt er bisher auf zwei Einsätze. Während nach mehreren Corona-Fällen bei den Himmelblauen derzeit noch 13 CFC-Teamkollegen in häuslicher Isolation sind und kein normaler Trainingsalltag möglich ist, bringt der bereits geimpfte Osso den Rückenwind des Nationalmannschafts-Lehrgangs mit.



Im Team von Daniel Berlinski will er nun einen Stammplatz angreifen: "Ich komme mit einem riesengroßen Selbstbewusstsein wieder, habe Erfahrungen gesammelt und eine neue Seite des Fußballs kennengelernt. Der Trainer wird mich jetzt wahrscheinlich auf dem Schirm haben und sobald er mir die Chance gibt, werde ich sie nutzen."