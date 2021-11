Corona im Sport Sächsische Vereine sorgen sich vor Geisterspielen und appellieren an die Politik

Hauptinhalt

Die Corona-Lage in Sachsen spitzt sich immer weiter zu. Mittlerweile ist in Sachsens Kliniken die Überlastungsstufe erreicht. Aus diesem Grund veranstaltete Ministerpräsident Michael Kretschmer am Mittwoch eine Videokonferenz mit medizinischen Experten, Wissenschaftlern sowie Vertretern gesellschaftlicher Gruppen. Dazu gehörte auch der Sprecher der Initiative TeamSportSachsen, Karsten Günther.