Halles OB Bernd Wiegand Bildrechte: Stadt Halle

Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand sagte auf der städtischen Pressekonferenz am Dienstag: "Bei einer Inzidenz von 50 ist es äußerst fahrlässig, wenn Reisen von Amateurmannschaften in andere Risikogebiete durchgeführt werden. Deshalb ist es unsere dringende Empfehlung davon abzusehen. Eine dringende Empfehlung, aber noch keine Anordnung, etwas zu untersagen."



Ein Beispiel aus dem Galoppsport hatte er noch in petto: "Wenn die Jockeys aus aller Herren Länder nach Halle kommen, dann haben wir auch Gesprächsbedarf mit dem Veranstalter angemeldet. Es gilt die Bevölkerung zu schützen. Unter den derzeitigen Bedingungen ist es ein grob fahrlässiges Verhalten." Fällt also der Amateursport in Halle am Wochenende aus? "Das entscheide nicht nicht. Bleibt es bei einem Wert von über 50, dann kann man das aber in keinster Weise verantworten". so der Politiker.