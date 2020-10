Eine Verringerung der Zuschauer-Zulassung auf Null bringt vor allem professionelle Teamsport-Ligen im Basketball, Handball, Eishockey oder Volleyball in existenzielle Bedrängnis. Stefan Holz, Chef der deutschen Basketball-Liga, kritisierte das Vorhaben: "Aus unserer Sicht gibt es fachlich-hygienisch keine Gründe dafür", sagte der BBL-Geschäftsführer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur, "es werden von uns Hygienekonzepte verlangt, für die wir viel Geld in die Hand nehmen und mit ausgewiesenen Experten zusammenarbeiten. Und obwohl die Testphase gezeigt hat, dass die Konzepte funktionieren, dreht man uns doch den Saft ab. Das ist bitter", sagte Holz. Er habe sich eine Verlängerung der Testphase und Ausnahmen für die Bereiche gewünscht, in denen Konzepte funktionieren würden, sagte Holz.

Die Stadthalle Weißenfels: Dort spielen die Basketballer des Syntainics MBC Bildrechte: imago images/Köhn