In Sachsen wird es keine Ausnahmeregelung für den Amateursport geben. Die neue Corona-Schutzverordnung des Freistaates setzt die am Mittwoch von Bund und Ländern getroffenen Beschlüsse zum Sport wegen der Corona-Pandemie direkt um. Das gab die Landesregierung am Freitagabend bekannt. Deshalb ruht ab Montag bis mindestens Ende November der Amateursport komplett, alle staatlichen und privaten Sportanlagen müssen geschlossen werden. Das betrifft auch Fitnessstudios. Individualsport kann weiter betrieben werden.