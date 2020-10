Ob Fußball-Drittligist FSV Zwickau, Handball-Zweitligist EHV Aue oder die Basketballer des Syntainics MBC. Sie alle hätten in den letzten Tagen auf dem Rasen oder in der Halle stehen sollen - und sie alle mussten eine zwangsbedingte Pause einlegen. Die Corona-Pandemie sorgt, wie bereits im Frühjahr, allerorts für Spielausfälle und -verlegungen. So stehen erneut zahlreiche Vereine, Sportlerinnen und Sportler vor ungewissen Wochen und Monaten.

Voting: Mehr als die Hälfte für eine Fortsetzung

Doch was soll mit dem Spielbetrieb der Mannschaftssportarten in der aktuellen Corona-Lage passieren? "Sport im Osten" ging dieser Frage mit einem Voting nach. Dabei zeigte sich ein klarer Trend: Während sich 2.220 Personen (51 Prozent) dafür aussprachen, dass der Spielbetrieb – mit begrenzter Zahl an Zuschauern – wie bisher durchgezogen werden sollte, stimmte mehr als ein Drittel der User (1.471 Stimmen/34 Prozent) dagegen. 15 Prozent (631 Stimmen) der Umfrage-Teilnehmer sprachen sich für eine Fortsetzung der Saison – allerdings mit "Geisterspielen" vor leeren Rängen – aus. Insgesamt nahmen mehr als 4.300 Teilnehmer an dem Voting teil. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Meinungen gehen auseinander