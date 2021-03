Auf Grund der Corona-Pandemie ist die Europameisterschaft der U21 in Slowenien und Ungarn in diesem Jahr auf zwei Zeiträume geteilt worden. In der aktuellen Länderspielpause finden die Vorrundenspiele statt, die Finalrunde soll dann in der ersten Juni-Woche ausgetragen werden. Für Deutschland mit dabei ist auch Aues aktuell bester Torschütze Florian Krüger. Das Nachrichtenradio von MDR aktuell wird in Ausschnitten von der Partie berichten.