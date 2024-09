Die Elbestädter gehen zum wiederholten Mal mit dem Ziel in die Spielzeit, am Ende in die höchste deutsche Eishockey-Liga aufzusteigen. Nach der verkorksten Vorsaison, die in den Playdowns mündete und dort mit einem 4:1 nach Spielen gegen die Selber Wölfe halbwegs versöhnlich endete, wurde in der Kabine der Besen rausgeholt. Gut die Hälfte des Kaders wurde ausgetauscht, der Fokus dabei klar von jungen auf erfahrene Spieler gelegt.