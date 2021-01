Badkurvenversteher | Folge 18 Der Derbysieg als Geschenk für die HFC-Fans

Am 26. Januar begeht der Hallesche FC den 55. Jahrestag seiner Gründung. Wenige Tage zuvor haben die Spieler mit dem Sieg gegen den Erzrivalen aus Magdeburg dem Club und seinen Anhängern das größte Geschenk gemacht, was derzeit möglich ist. Zugleich war es der erste Punktspielheimsieg für den HFC gegen den FCM seit 2012. Entsprechend groß ist die Euphorie, analysieren die HFC-Experten Oliver Leiste und Stephan Weidling sowie Guido Hensch, der normalerweise im FCM-Podcast " Neues vom Krügel-Platz " zu hören ist.

Folge 18 des Badkurvenverstehers in der Übersicht:

Stephan Weidling berichtet, wie er am Samstag den Spielbericht für die Sportschau schneiden wollte und sich fragte, welche Szenen er überhaupt verwenden soll. "Es kann doch nicht wahr sein, dass von diesem Derby nichts hängen bleibt", ärgerte er sich. "Und dann kam diese 93. Minute. Wir mussten den kompletten Beitrag noch mal umschmeißen. Durch das Tor wurde es ein unglaubliches Spiel – mit Emotionen, die ich so in einem Spiel ohne Zuschauer noch nie gesehen habe." Insgesamt sei der Sieg des HFC "megaverdient" gewesen, sagt Weidling.