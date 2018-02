Das DFB-Bundesgericht hat der Revision gegen das Verbandsgerichts-Urteil des NOVF gegen den Regionalligisten Cottbus stattgegeben. Damit ist das erstinstanzliche Urteil (24. November 2017) des NOVF vom Tisch. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Die Lausitzer wurden zudem wegen zweier Fälle unsportlichen und diskriminierenden Verhaltens seiner "Fans" (u.a. rechtsradikale Sprechchöre und Gesten) 7.000 Euro blechen. Der Regionalliga-Spitzenreiter kann bis zu 3.000 Euro für präventive Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Rassismus verwenden.

"Der DFB fährt eine klare Linie gegen rassistische und rechtsradikale Umtriebe. Für solche Verhaltensweisen ist in unserem Fußball kein Platz. Das hat auch der Verein Energie Cottbus in vollem Umfang so gesehen und deshalb dem Urteil zugestimmt", sagte der Vorsitzender des DFB-Bundesgerichtes und Verhandlungsleiter, Achim Späth.