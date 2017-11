Der personell gebeutelte Handball-Bundesligist SC DHfK muss den nächsten Ausfall verkraften. Nach Philipp Weber und Tobias Rivesjö hat sich auch noch Kapitän Jens Vortmann verletzt. Wie der Verein am Freitag mitteilte, zog sich der Keeper im Training einen Muskelfaserriss der schrägen Bauchmuskulatur zu und fällt drei bis vier Wochen aus. Neben Milos Putera rückt für den erfahrenen Torhüter am Sonntag im Heimspiel gegen FA Göppingen A-Jugend Keeper Christian Ole Simonsen in den Profi-Kader.

Jens Vortmann fällt mehrere Wochen aus Bildrechte: Rainer Justen