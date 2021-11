Die heftigste Debatte ist in Sachsen entfacht. Gesundheitsministerin Petra Köpping hat anders als die beiden anderen Bundesländer keine speziellen Regeln für den organisierten Sport verkündet. Stattdessen seien die Vorgaben dort zu interpretieren, "wie im privaten Kontakt", erklärte Köpping. Bis zu zehn Ungeimpfte dürfen sich daher zum Sport mit Geimpften und Genesenen treffen. Der Kinder- und Jugendbereich ist aber quasi ausgenommen, weil Heranwachsende bis 16 Jahre nicht mitzählen. Die Bestimmungen gelten in der aktuellen Vorwarnstufe und seit dem 8. bis einschließlich 25. November.

Der Landessportbund Sachsen erklärt auf MDR-Anfrage, dass "die Maßnahmen und Regeln in unseren Augen nicht tragfähig sind und in ihrer Anwendung den sächsischen Sport erneut zum Erliegen bringen würden - einhergehend mit massiven Einschnitten in das System sowie negativen Folgen für die Gesundheit und körperliche Fitness der Menschen in Sachsen."



Das Problem: Sollte Sachsen die Belastungsstufe erreichen, dürfte lediglich ein Hausstand und eine weitere Person, die jeweils ungeimpft sind, mit Geimpften und Genesenen Sport treiben. Der Landessportbund kritisiert darauf bezogen: "Die Gleichsetzung des organisierten Sports mit einer privaten Zusammenkunft sowie den daraus resultierenden Maßnahmen und Regeln ist nicht angemessen und sinnvoll. Aufgrund von klaren bundesgesetzlichen Regelungen (u.a. BGB, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz) unterscheidet sich der Sportverein und dessen Handeln eindeutig vom privaten, gesetzlich nicht geregelten Leben."