Vor gut einem halben Jahr hat die Krise des DOSB begonnen. In einem anonymen Schreiben haben angeblich Mitarbeiter des DOSB von einer Kultur der Angst geschrieben und den Führungsstil von DOSB-Präsident Hörmann scharf kritisiert. Hörmann bestritt alle Vorwürfe vehement, setzte aber dann doch vorgezogene Neuwahlen für den 4. Dezember an und verzichtet auf eine erneute Kandidatur.



In den letzten Wochen ist dann noch einmal deutlich geworden, dass die Führungsebene des DOSB definitiv nicht mehr harmonisch zusammenarbeitet. Präsidiumsmitglieder wurden unter Druck gesetzt, Vorstandsbeschlüsse eigenmächtig umgangen. Umso mehr sehnen sich viele nach einem Neuanfang mit einem neuen Präsidenten oder Präsidentin. Alfons Hörmann zieht sich nach Kritik an seinem Führungsstil zurück. Bildrechte: imago/Eibner

Ex-Tischtennis-Präsident oder Fechterbund-Präsidentin?

Die Auswahl ist überschaubar: Nur Thomas Weikert und Claudia Bokel stehen zur Wahl. Der eine war bis vor kurzem Präsident der Tischtennis-Weltverbandes, die andere ist Präsidentin des Deutschen Fechterbundes. Zwei Kandidaten sind nicht viele, aber mehr als sonst üblich bei derartigen Wahlen. Was die einen als Demokratie begrüßen, wird von den anderen Kampfabstimmung genannt. Und die Vertreter des Breitensports sind etwas verschnupft, weil die eigens einberufene Findungskommission eben keinen Vertreter der Landessportbünde als präsidententauglich erachtet hat.



"Die beiden Kandidaten kommen von den Spitzensportverbänden", moniert Christian Dahms, Generalsekretär des sächsischen Landessportbundes. "Ich finde es schade, dass die Findungskommission keinen Vertreter der Basis beachtet hat." Nach welchen Kriterien die Findungskommission ausgewählt hat, weiß bis heute niemand.

Dritter Kandidat Mayer zieht sich zurück

Bekannt ist dagegen, dass diese Findungskommission ursprünglich am 8. November auch Stephan Mayer vorgeschlagen hatte. Der ist ebenfalls kein Mann der Basis, aber eben auch nicht der Spitzensportverbände. Mayer war Staatssekretär im Bundesinnenministerium (BMI) und galt für viele als der Favorit. Über viele Jahre hatte er sich als Experte für die Sportbelange im BMI einen guten Ruf erarbeitet. Auch seine Präsentation soll brillant gewesen sein. Aber nicht mal eine Woche nachdem er vorgeschlagen worden war, zog Mayer seine Bewerbung zurück.



In dieser Woche war die Zerstrittenheit der DOSB Führung offen zu Tage getreten. So haben DOSB-Präsident Hörmann und Vorstandschefin Rücker ein Sprachgutachten erstellen lassen, um die Verfasser des anonymen Briefes zu finden. In der Folge wurde das Arbeitsverhältnis mit Rücker zum 31. Dezember beendet.

Bildrechte: IMAGO / Political-Moments

Fragen um Bokel-Kandidatur

Bleiben also Weikert und Bokel. Die Kandidatur der ehemaligen Weltklasse-Fechterin wirft allerdings einige Fragen auf. So hat sie bereits vor Wochen schriftlich die Kandidatur von Thomas Weikert unterstützt, gemeinsam mit 13 anderen Spitzensportverbänden. Warum Sie nun doch selber kandidiert, hat sie bislang nicht erklärt. Interviewanfragen zahlreicher Medien hat sie abgelehnt. Erst letzte Woche hat sie sich erstmals über die Deutsche Presse Agentur zu Wort gemeldet. Ihren Sinneswandel hat sie allerdings nicht erläutert.

Weikert will fünf Vize-Präsidenten

Im Gegensatz zu Bokel vertritt Weikert seine Kandidatur offensiv und gibt zahlreiche Interviews. Er gilt als der klare Favorit. "Es war immer eine Stärke von mir, dass ich versuche zu befrieden, wenn es nicht ganz so rund läuft", hält der Anwalt für Familienrecht ein Plädoyer in eigener Sache. Und er gibt sich als Teamplayer. Den DOSB aus der Krise zu führen sei eine "Herkulesaufgabe. Die löse ich aber nicht alleine, wenn ich Präsident würde." Sondern im Team. Und dieses Team besteht aus fünf Vizepräsidenten.

Bleibt Petra Tzschoppe im DOSB-Präsidium? Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Ostdeutsche Stimmen im Präsidium?

Wer da alles kandidieren würde, wurde erst am Donnerstag (02. Dezember) bekannt gegeben, also zwei Tage vor der Wahl. Bis dahin kursierten um die 20 Namen, nun gibt es eine offizielle Liste mit acht Personen, die für die fünf Posten im Präsidium kandidieren, darunter Petra Tzschoppe und Gudrun Doll-Tepper aus dem bisherigen Präsidium.



Das sieht auf den ersten Blick nach einer gewissen Auswahl aus – wird aber deutlich geringer, wenn man davon ausgeht, dass Thomas Weikert die Meinung der Mehrheit vertritt, wenn er sagt: "Da wir von einem Neuanfang reden, halte ich es für richtig, mit einer völlig neuen Mannschaft anzutreten." Wenn also Tzschoppe (Leipzig) und Doll-Tepper nicht wiedergewählt werden, wird es im Präsidium keine ostdeutsche Stimme mehr geben, da ja Andreas Silbersack (Halle) nicht mehr antritt.

Andreas Silbersack tritt nicht mehr zur Wahl an. Bildrechte: dpa

Satzung schreibt Wahl in Präsenz vor

Die neue Führungsriege wird in Weimar in Präsenz gewählt, etwas anderes lässt die Satzung des DOSB nicht zu. Angesichts der dramatischen Corona-Lage in Thüringen hat das im Vorfeld zu Verstimmung geführt. "Natürlich ist die Situation schwierig aufgrund von Corona", sagt Alfons Hölzl, Präsident des deutschen Turnerbundes. "Aber es ist wichtig, dass die Mitgliederversammlung jetzt stattfindet und wir den Neuanfang beginnen."

Enger Zeitplan für Samstag

Neuanfang ist das beliebteste Wort im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung. Für diesen Neuanfang braucht man eine Führungsfigur, die die sportlichen Werte auch vorlebt. Thomas Weikert ist das durchaus zuzutrauen.