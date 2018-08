Die Trennung hat der Verein selbst am Mittwochabend bekanntgegeben. Ralf Minge und Kristian Walter informierten den 58-Jährigen in einem persönlichem Gespräch über die Entscheidung. Auch Co-Trainer Peter Németh wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Grund für die Beurlaubung von Neuhaus ist der durchwachsene Saisonstart inklusive Pokalaus in Rödinghausen. "Kristian Walter und ich sind in einer gemeinsamen Analyse in dieser Woche zu der Überzeugung gelangt, dass wir jetzt eine Veränderung benötigen, um den eingeschlagenen Weg in dieser Saison und darüber hinaus erfolgreich fortzusetzen", wird Minge in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.