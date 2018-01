“Natürlich bin ich mit der Niederlage nicht zufrieden, was aber weniger an der Höhe des Resultats liegt, sondern mehr mit der Art und Weise wie es zustande kam. Wir sind gut ins Spiel gekommen haben dabei aber viele gute Gelegenheiten liegen lassen. Das lag wohl auch daran, dass meine Mannschaft heute große Probleme beim Spielaufbau hatte. Das erste Gegentor war ein absoluter Glückstreffer, das zweite haben wir selbst vorbereitet und auch bei den anderen hat unsere Hintermannschaft kräftig mitgeholfen. Natürlich können wir auch in den kommenden Punktspielen mal in diese Situationen kommen und deshalb gilt es, noch intensiver an unserer Konzentration zu arbeiten. Die Tschechen waren ein guter Gegner, genau wie wir ihn für die Generalprobe gebraucht haben. Nun dürfen wir uns bei der Premiere gegen St. Pauli in der nächsten Woche nicht noch einmal so viele eigene Fehler leisten, sondern müssen uns auch auf unser eigenes offensives Spiel konzentrieren“, sagte Dynamo-Coach Uwe Neuhaus.