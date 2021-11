Sportlich hat der Hallesche FC in der Zeit einen Schritt nach vorne gemacht. In den vergangenen Jahren standen zwei Mal Platzierungen in der oberen Tabellenhälfte zu Buche. Aus dem drohenden Absturz 2020 zog der Verein die richtigen Schlüsse. Und auch aktuell geht der Blick vorsichtig nach oben. Das Fernziel 2. Bundesliga, das Rauschenbach zu Beginn seiner Amtszeit ausgerufen hat, es kommt in kleinen Schritten näher.