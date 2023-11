Die DSG Eintracht Gladau darf wieder am Spielbetrieb in der Kreisoberliga Jerichower Land teilnehmen. Damit hat sich der von Rechtsextremismusvorwürfen ausgesetzte Verein erfolgreich gegen den zunächst kolportierten Ausschluss gewehrt. Das hat das Verbandsgericht des Fußballverbandes des Landes Sachsen-Anhalt (FSA) am Mittwoch (22. November) beschlossen.