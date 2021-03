Die Dresdner erwischten einen Sahnestart in die Partie. Nach noch nicht einmal zwei Minuten klingelte es schon im gegnerischen Kasten, nachdem Louis Trattner zur 1:0 Führung eingeschoben hatte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Die Gäste aus Kaufbeuren erholten sich schnell vom Blitzstart der Eislöwen und konnten schon in der fünften Minuten wieder ausgleichen.

Das zweite Drittel verlief gänzlich ohne Tore, ehe es dann in den letzten 20 Minuten noch einmal zur Sache ging. Zunächst gingen die Gäste durch Blomquist in Führung (46.), doch die Sachsen schlugen nur 120 Sekunden später wieder zurück und Steve Hanusch netzte zum 2:2. Dann der erneute Rückschlag acht Minuten vor Schluss durch Kaufbeurens Pfaffengut. Doch die Löwen zeigte starke Moral und konnte fünf Minuten vor der Sirene ein weiteres Mal ausgleichen - Alex Dotzler nutzte das Powerplay und traf zum 3:3 Endstand der regulären Spielzeit. In der anschließenden Overtime war es dann Nick Huard der für die Dresdner den Deckel drauf machte und den 4:3 Endstand erzielte. Erzielte den 4:3-Siegtreffer in der Overtime: Nick Huard (Archiv) Bildrechte: imago images/Hentschel

Crimmitschau entscheidet torarme Partie in der Overtime

Die Eispiraten Crimmitschau haben ein schwieriges Spiel beim Tabellenzwölften EV Landshut mit 1:0 (0:0, 0:0, 0:0/1:0) gewonnen. Nach torlosen 60 Minuten fiel die Entscheidung erst in der Overtime.

Die Eispiraten verpassten es im ersten Viertel, trotz mehrerer Powerplay-Phasen, in Führung zu gehen. In der Folge hatten die Gäste sogar Glück, auch mit einem deutlichen Chancenplus für Landshut, nicht in Rückstand zu geraten und hielten das Unentschieden bis zum Ende der regulären Spielzeit. In der Verlängerung war es dann Kelly Summers, der den erlösenden Treffer erzielte und die Piraten jubeln ließ. Mit dem Last-Minute Sieg können die Crimmitschauer ihren Platz acht im Tabellenmittelfeld der DEL festigen.

Weißwasser in Bayreuth: Frühes und spätes Gegentor

Die Lausitzer Füchse haben die Gelegen- heit verpasst, mit einem Sieg bei den Bayreuth Tigers an den Oberfranken in der DEL2-Tabelle vorbeizuziehen. Am Donnerstag mussten sich die Sachsen am Ende mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Die Partie begann kurios: Bereits nach neun Sekunden (!) lag Weißwasser durch ein Tor von Lillich hinten. Trainer Straube kommentierte: "Das war absolut unnötig." Ross (12.) und Clarke (25.) wendeten zunächst das Blatt. Aber Bayreuth kam durch Rajala (48.) wieder zurück. Im Schlagabtausch der Overtime schlug Meisinger (65.) zu. Bayreuth Tigers - Lausitzer Füchse (Archivbild) Bildrechte: imago images/Peter Kolb