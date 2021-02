Es dauerte bis in die Schlussphase eines sehr zerfahrenem ersten Drittel, bis der Puk das erste Mal den Weg ins Tor fand. Zum Glück für die Dresdner, war es das der Gäste. Elvijs Biezais schlich sich frei vor das Tigers-Tor und wurde von Kramer bedient. Biezais schoss aus der Drehung und bescherte den Eislöwen so in der 19. Minute die 1:0-Führung.