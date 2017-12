Die Ravensburg Towerstars sind für die Eispiraten Crimmitschau ein dankbarer Gegner. Im dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison gab es für die Sachsen den dritten Sieg, diesmal mit 3:2. Die 2.434 Zuschauer im Sahnpark mussten sich bis zur 12. Minute gedulden, dann ging ihr Team durch Erik Gollenbeck mit 1:0 in Führung. Doch noch im ersten Drittel gelang den Oberschwaben der Ausgleich. Das hieß für die Eispiraten Angriff, denn innerhalb einer Minute erhöhten die Crimmitschauer durch Ossi Saarinen und Jordan Knackstedt (31./32) auf 3:1. Der Anschlusstreffer von Ravensburg tat nicht weh, denn danach fielen keine Tore mehr

Nach einem starken Auftritt bei den Kassel Huskies musste sich Weißwasser in der Verlängerung mit 3:4 geschlagen geben. Im ersten Drittel staunten die 3.054 Zuschauer in Kassel nicht schlecht, denn die Füchse legten durch Tore von Philipp Kuschel und Roope Ranta (3./7.) schnell ein 2:0 vor. Zwei Treffer der Gastgeber brachten den Gleichstand, bevor Roberto Geiseler nach Vorlage von Charlie Jahnke das 3:2 (50.) für die Gäste erzielte. Danach glänzten die Füchse mit guter Defensivarbeit und schnellen Kontern, fingen sich aber das 3:3 ein. Braden Pimm erzielte in der Overtime das Siegtor für die Nordhessen.

Die Dresdner Eislöwen handelten sich am 28. Spieltag die vierte Niederlage in Folge ein. Allerdings boten die Sachsen in Frankfurt den Löwen lange Paroli und verloren 1:2 n.V. Es ging gut los für die Dresdner im ersten Abschnitt, denn in der 16. Minute war Thomas Pielmeier zur Stelle und markierte die Führung für die Eislöwen. Im zweiten Abschnitt drehten die Gastgeber auf und kamen durch Brett Breitkreuz zum Ausgleich (31.). Das Schlussdrittel brachte keine Entscheidung, sodass es in die Overtime ging. Dort war Patrick Jarrett der Glückliche, der den Hessen zwei Punkte bescherte.