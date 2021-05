Die Dresdner Eislöwen haben die finanzielle Grundlage für einen möglichen Aufstieg in der kommenden Saison gelegt. Die entsprechende Bürgschaft in Höhe von 816.000 Euro als Sicherheitsleistung wurde am Donnerstag fristgerecht und ordnungsgemäß bei der Deutsche Eishockey Liga (DEL) eingereicht, teilten die Sachsen mit.