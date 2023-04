Die Eispiraten hatten am Dienstag der vergangenen Woche (26.03.2023) durch einen 5:2-Sieg in Bayreuth den entscheidenden Sieg im Kampf um Klassenerhalt geholt und sich in der ersten Runde der Playdowns mit 4:2 durchgesetzt. Damit sind sie auch in der kommenden Saison Teil der DEL2. Bayreuth hingegen kämpft nun in der zweiten Playdown-Runde gegen die Heilbronner Falken gegen den Abstieg. Nach drei Partien liegt Bayreuth mit 1:2 im Hintertreffen.