Eishockey freie Zeit? Nicht in Dresden. Beim "So geht sächsisch.-Cup" hat sich der EHC München im ersten Halbfinale deutlich gegen die Lausitzer Füchse durchgesetzt. Das zweite Halbfinale Dresdner folgt am Abend und wird von den Dresdner Eislöwen und dem Oberliga-Klub SC Riessersee bestritten. Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte vor dem Turnier: „Der Cup ist ein deutliches Zeichen aus Sachsen heraus, dass der Spitzensport nun behutsam wieder an Fahrt aufnehmen kann“. 1800 Zuschauer durften in der DresdnerArena dabei sein. Allerdings nur aus Dresden und Umgebung.