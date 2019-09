Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre erste Saisonniederlage kassiert. Am 2. Spieltag mussten sich die Westsachsen im Sahnpark gegen Bayreuth mit 3:6. geschlagen geben. 2.801 Zuschauer sahen ihr Team durch Treffer von Austin Fyten (2.) und Dominic Walsh (7.) früh mit 2:0 vorn. Aber die Gäste zeigten sich nicht beeindruckt und glichen noch vor der ersten Sirene aus (8./14.). Im Anschluss wurden die Tigers immer stärker. Nach einem torlosen Mitteldrittel erzielten die Bayreuther weitere vier Treffer (Doppelschlag in der 48./57./58.). Für Crimmitschau reichte es nur noch zu einem Tor von Vincent Schlenker zum zwischenzeitlichen 3:4 (50.), was nur kurzeitg für Hoffnung sorgte.