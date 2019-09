Auch die Eispiraten Crimmitschau haben einen gelungenen Start in die neue Saison gefeiert. Bei den Heilbronner Falken stand am Ende ein 6:2 zu Buche. Nach der verdienten Führung der bissigen Niedersachsen (7.) glich Marius Demmler kurz vor der ersten Sirene aus (17.). Im Anschluss steigerte sich Crimmitschau und brannte auf dem Eis ein regelrechtes Feuerwerk ab: Vincent Schlenker (29.), Adrian Grygiel (32/41.), Austin Fyten (34.), und Patrick Pohl (45.) sorgten für ein beruhigendes 6:1-Polster. Für die Falken reichte es nur noch zur Ergebniskosmetik (58.). Als bester Spieler wurde pohl ausgezeichnet.

Die Dresdner Eislöwen haben ihre erste Saisonpartie mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:0/0:1) gegen den EV Landshut verloren. Im ersten Drittel fielen vor 2.492 Zuschauern keine Tore, im zweiten Durchgang brachte Christian Kretschmann die Sachsen in der 26. Minute in Führung. Stephan Kronthaler traf zehn Minuten später zum Ausgleich für die Niederbayern. Im Dritten Abschnitt schaffte erneut kein Team einen Treffer. So musste die Overtime her, in der schließlich Maximilian Forster nach anderthalb Minuten zum umjubelten 2:1 für den EV traf.