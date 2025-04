Im dritten Abschnitt gab es in Unterzahl die nächste gute Möglichkeit für die Eislöwen, doch Dane Fox scheiterte am Gäste-Goalie Ilya Sharipov. Nach weiteren Chancen auf beiden Seiten war es schließlich erneut Gorcik, der in der 54. Minute auf 3:0 stellte. Zwar warfen die Towerstars nochmals alles nach vorn, doch den Schlusspunkt setzte Niklas Postel (58.), der ins leere Tor traf und die Matchpucks sicherte. Am Freitag können die Sachsen in Ravensburg mit dem nächsten Sieg den ersehnten Aufstieg in die Beletage des deutschen Eishockeys vorzeitig perfekt machen.