Dies Dresdner Eislöwen haben ihr Auswärtsspiel bei den Selber Wölfen souverän mit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) gewonnen. Die Eislöwen gewinnen damit zum zweiten Mal in Serie und das mit jeweils vier erzielten Toren. Nach den drei Niederlagen zuvor kann Dresden also aufatmen.

Neuzugang Brett Welychka startete das muntere Toreschießen in der 8. Minute, doch Steven Deeg glich kurz darauf für die Wölfe aus (12.). In Abschnitt zwei erhöhte Niklas Postel wieder für die Dresdner (23.), bevor Mark McNeill (33.) den erneuten Ausgleich erzielte. Der hielt jedoch nur 14 Sekunden, nach denen Tomas Andres durch sein 3:2 (33.) die Weichen auf Sieg stellte. Den Schlusspunkt zum 4:2 setzte Rundqvist in der 55. Minute.