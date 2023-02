Die Lausitzer Füchse haben im Kampf um die Pre-Playoffs in der zweiten Eishockey-Liga einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Mannschaft aus Weißwasser gewann am Sonntag mit 3:2 nach Overtime (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) gegen den Tabellenzweiten ESV Kaufbeuren.

Vor 2.233 Zuschauern brachte Hunter Garlent die Füchse in Führung (9.), Sebastian Gorczik glich für Kaufbeuren im zweiten Drittel aus (33.). Im letzten Spielabschnitt gerieten die Gastgeber in Rückstand, doch Clarke Breitkreuz rettete die Overtime in der Schlussminute. In dieser erzielte dann Maximilian Heim das umjubelte Siegtor.