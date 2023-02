Die Eispiraten Crimmitschau haben im Kampf um die Pre-Playoffs einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Sachsen gewannen bei den Ravensburg Towerstars mit 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).



Vor 2.385 Zuschauern sorgte Alexis D'Aoust für die Gäste-Führung in der 15. Minute. Anschließend hielten die Eispiraten den knappen Vorsprung, ehe sie am Ende des zweiten Spielabschnitts durch einen Doppelschlag auf 3:0 erhöhten: In der 39. Minute trafen erneut D'Aoust und Scott Feser. Im Schlussdrittel war es dann wieder Feser, der in der 48. Minute den 4:0- Endstand erzielte.