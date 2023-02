Verkorkstes Wochenende für die Lausitzer Füchse: Nach der Freitagsniederlage in Bad Nauheim musste sich Weißwasser nun auch am Sonntag daheim dem Playoff-Aspiranten EV Landshut geschlagen geben. Dabei gab das Team von Trainer Petteri Väkiparta eine zwischenzeitliche 2:1-Führung ab und kassierte 14 Sekunden nach Start der Overtime den 2:3 (0:1/2:0/0:1/0:1)-Nackenschlag von Jack Olin Doremus.



Landshut war vor 2.568 Zuschauern in der Eisarena spät im ersten Drittel durch einen verdeckten Schuss von Samir Kharboutli nach Vorlage von Jan Pavlu in Führung gegangen (19.). Hunter Garlent bereitete Lane Scheidl dann den Weg zum Füchse-Ausgleich in Unterzahl (27.). Jan Nijenhuis ließ die Gastgeber noch vor dem dritten Drittel ein zweites Mal jubeln, als er Clarke Breitkreuz' Zuspiel veredelte (31.). Doch Landshut schlug zurück: Daniel Bruch (47.) besorgte das 2:2, ehe besagter Doremus in der Verlängerung umgehend eiskalt blieb. Weißwasser bleibt auf Rang zehn und hat zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Playdown-Platz.