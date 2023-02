Der 23- jährige Kanadier kommt vom ICEHL-Club HK Olimpija Ljubljana an die Waldstraße. Der Linksfänger kam 2020 erstmals nach Europa und schloss sich dem EHC Lustenau in der Alps Hockey League an. Über den französischen Erstligisten Mulhouse ging es für ihn vor dieser Saison zum HK Olimpija Ljubljana, wo er 21 Partien in der ICEHL (ehemals EBEL) absolvierte. In den slowenischen Playoffs stand Morrone drei Mal im Gehäuse des Hauptstadtclubs und hielt dabei auch drei Siege mit einem Gegentorschnitt von 1.33 fest.