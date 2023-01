Eishockey | DEL2 Kantersieg für Weißwasser - Eispiraten müssen zittern

40. Spieltag

Am Sonntagabend waren in der DEL 2 sowohl die Lausitzer Füchse, als auch die Eispiraten Crimmitschau im Einsatz. Beide Teams holten wichtige Punkte, wenn auch in völlig unterschiedlicher Manier. Weißwasser feierte gegen die Bayreuth Tiger einen deutlichen 6:1-Heimsieg (2:0, 0:0, 4:1), während Crimmitschau sich in Regensburg knapp mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0 / 0:1) in der Overtime durchsetzte.