Die Dresdner Eislöwen haben in Spiel eins der Halbfinal-Serie direkt mal ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Bei den Kassel Huskies siegte die Mannschaft von Trainer Niklas Sundblad mit 1:0 (0:0/1:0/0:0). In einer über weite Strecken umkämpften bis hitzigen Partie reichte den Eislöwen ein einziger Treffer, um in der "Best-of-seven-Serie" vorzulegen. "Es war eine sehr gute Teamleistung, wir haben defensiv sehr gut gestanden. Die Special Teams haben es meiner Meinung nach heute entschieden. Ein sehr gutes Unterzahlspiel und der entscheidende Treffer im Powerplay. Das nehmen wir gern mit und am Sonntag geht es weiter", lobte Eislöwen-Coach Niklas Sundblad,