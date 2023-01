Die Dresdner Eislöwen haben gegen die Selber Wölfe eine Führung aus der Hand gegeben und letztlich mit 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) verloren. Matej Mrazek brachte die Sachsen in der 10. Minute in Führung. Der knappe Vorsprung hielt bis ins letzte Drittel. Dann aber drehten die Wölfe das Spiel: Kevin Lavallée erzielte in der 41. Minute den Ausgleich, nur wenig später besorgte Mark McNeill den Führungstreffer für die Mannschaft aus Oberfranken (47.). Die Dresdner konnten vor 2.305 Zuschauern in eigener Halle auf den Rückstand nicht mehr antworten.