Die Gastgeber aus Krefeld gingen früh durch Magwood in Führung (4.) und hielten den Druck aufs Tor der Gäste aus Weißwasser hoch. Die Füchse fingen sich aber mit der Zeit und hielten ihre Defensive zusammen. Ab dem zweiten Durchgang gelang auch offensiv etwas mehr, was durch ein Tor von Baßler (42.) zum 1:1 belohnt wurde. In der Verlängerung gelang dann aber den Pinguinen das entscheidende Tor - Niederberger machte kurzen Prozess und traf nach nur 59 Sekunden zum 1:2-Endstand aus Sicht der Füchse. Am 26. Dezember (17 Uhr) trifft Weißwasser auf den EHC Freiburg.