Die Gastgeber waren mit ihrer ersten Chance in Führung gegangen (5.). Danach plätscherte die Partie dahin, wobei Chancen Mangelware waren. Gegen Ende des Drittels forcierte Crimmitschau das Tempo und belohnte sich im Powerplay mit dem Ausgleich durch Lemay (18.). Zu Beginn des zweiten Abschnitts ermöglichte eine viel zu passive Crimmitschauer Abwehr den erneuten Führungstreffer der Regensburger (22.). Danach fehlte es den Eispiraten an Durchschlagskraft, stattdessen legten die Gastgeber zum 3:1 nach (32.). Zwar mühte sich Crimmitschau bis zum Schluss trotz phasenweiser Dauerbelagerung um den Anschluss, doch gegen die rustikale Verteidigung der Regensburger war an diesem Abend kein Kraut gewachsen.