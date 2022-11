Die Lausitzer Füchse haben nach drei Pleiten in Folge endlich wieder feiern können. Das Team aus Weißwasser setzte sich am Freitag in Bad Nauheim mit 3:2 durch. Konzentrierte Füchse waren im ersten Drittel vor 2.446 Zuschauern durch einen Doppelpack von Mäkitalo (5./20.) zwei Mal in Führung gegangen, die jeweils durch die Gastgeber ausgeglichen wurde (10./39.). In Überzahl brachte Breitkreuz die Lausitzer kurz vor dem Ende des Mittelabschnitts erneut in Front (40.). Im Schlussdrittel warf Bad Nauheim nochmals alles nach vorn und bemühte sich um den erneuten Ausgleich, doch Weißwasser verteidigte mit vereinten Kräften den knappen Sieg.